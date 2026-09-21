Un joven murió tras caer de la caja de una camioneta en Ruta Nacional 119: El conductor fue detenido

Un joven de 23 años murió luego de caer de la caja de una camioneta cuando circulaba por la Ruta Nacional 119, en cercanías del Santuario de San la Muerte y por el hecho detuvieron al conductor del vehículo. La víctima fue identificada como Rodrigo González, oriundo de Mercedes.
De acuerdo a la información que trascendió por el trágico hecho, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes habrían salido desde la localidad de Solari.
Se investigan las circunstancias por la que González cayó de la parte trasera de la camioneta, lo que le provocó heridas de extrema gravedad que no pudo superar, y finalmente falleció.
En tanto, se presume y es materia de investigación, los ocupantes del vehículo se encontrarían bajo los efectos del alcohol.
La normativa vigente de Seguridad Vial establece la prohibición de traslado de personas en las cajas de las camionetas. Las personas deben viajar en el interior de los vehículos, con sus respectivos cinturones de seguridad.
Tras hecho fatal, el conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizan las diligencias de rigor para establecer las causas del hecho y determinar las responsabilidades.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Mariano I. Loza, además del servicio de emergencias 107 y personal de Bomberos.