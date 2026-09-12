sábado, 12 de septiembre de 2026

Un nene perdido durante algunas horas puso en alerta a Lavalle

Durante la mañana de este sábado, la comunidad de Lavalle se vio conmocionada por la noticia de que un niño de 4 años se habría ausentado de su domicilio, generando preocupación entre familiares y vecinos. El menor fue encontrado en buen estado de salud tras un operativo de búsqueda.

Según la información recibida la madre dio aviso a la Comisaría luego de percatarse de la ausencia del niño y realizar una búsqueda por las inmediaciones de la vivienda ubicada en el Barrio San Antonio.

Al tomar conocimiento de la situación, el comisario de la localidad activó el protocolo correspondiente. Tras los primeros minutos de búsqueda, el menor fue localizado dentro del mismo pueblo.

Afortunadamente, el niño se encuentra bien de salud. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el suceso que preocupo a la comunidad.

Con información de El Matii De Lavalle (Facebook)