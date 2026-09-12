Un nene perdido durante algunas horas puso en alerta a Lavalle

Durante la mañana de este sábado, la comunidad de Lavalle se vio conmocionada por la noticia de que un niño de 4 años se habría ausentado de su domicilio, generando preocupación entre familiares y vecinos. El menor fue encontrado en buen estado de salud tras un operativo de búsqueda.
Según la información recibida la madre dio
aviso a la Comisaría luego de percatarse de la ausencia del niño y realizar una
búsqueda por las inmediaciones de la vivienda ubicada en el Barrio San Antonio.
Al tomar conocimiento de la situación, el
comisario de la localidad activó el protocolo correspondiente. Tras los
primeros minutos de búsqueda, el menor fue localizado dentro del mismo pueblo.
Afortunadamente, el niño se encuentra bien de
salud. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para
esclarecer el suceso que preocupo a la comunidad.
Con información de El Matii De Lavalle (Facebook)