sábado, 12 de septiembre de 2026

Valdés anunció $10.000 millones para impulsar el turismo en Corrientes junto al Banco de Corrientes

CORRIENTES POTENCIA AL TURISMO
Con financiamiento de hasta 60 meses, períodos de gracia y garantías adaptadas a cada proyecto, la iniciativa busca fortalecer la infraestructura turística provincial mediante la renovación de equipamiento y la ampliación de establecimientos hoteleros.

En el marco del lanzamiento de "Destino Corrientes", un programa para consolidar a la provincia como uno de los destinos turísticos más destacados del país, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció "Corrientes Potencia Turismo", un programa de financiamiento del Gobierno provincial y el Banco de Corrientes que pondrá a disposición del sector un cupo total de $10.000 millones destinado a inversiones en infraestructura, equipamiento y mejora de servicios.

La propuesta fue presentada en el Auditorio Julián Zini de la entidad financiera correntina, y está orientada a acompañar el crecimiento de hoteles, posadas, cabañas y demás emprendimientos turísticos, brindando herramientas financieras concretas que permitan modernizar instalaciones, ampliar la capacidad receptiva y elevar la calidad de la oferta turística en toda la provincia.

Para ello, se diseñaron dos líneas de crédito con condiciones competitivas y adaptadas a las necesidades del sector. Los montos máximos estarán sujetos a la calificación crediticia de cada solicitante.

La primera línea, "Renovación de Equipamiento", está destinada a la adquisición de mobiliario, blanquería, vajilla y sistemas de climatización. Contempla un plazo de financiación de hasta 36 meses, con tres meses de gracia y garantías flexibles adaptadas a cada caso.

Por su parte, la línea "Obras de Ampliación" fue creada para financiar proyectos de expansión y mejora de la infraestructura de hoteles, posadas y cabañas. Ofrece financiación de hasta 60 meses, con seis meses de gracia, y garantías reales que serán evaluadas por el Banco de acuerdo con las características de cada proyecto.

La iniciativa representa una nueva apuesta estratégica para fortalecer una de las actividades económicas con mayor potencial de crecimiento en la provincia. Con una inversión total de

$10.000 millones, el programa busca transformar proyectos en oportunidades de desarrollo, impulsar nuevas inversiones y generar mejores experiencias para quienes eligen Corrientes como destino turístico.

Los interesados podrán acercarse a cualquiera de las sucursales del Banco de Corrientes para recibir asesoramiento y conocer las condiciones de las líneas disponibles.

Durante la presentación, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el potencial turístico de la provincia y expresó: "Argentina es realmente atractiva y hoy estamos acá, afianzando a este paraíso en la tierra que es Corrientes".

Asimismo, remarcó el impacto que la actividad tiene en las comunidades locales: "El turismo nos ha dado la posibilidad de desarrollar nuestras comunidades, de seguir creciendo, de generar futuro y oportunidades. Podemos dar mucho más". 

A su turno, el vicepresidente del Banco de Corrientes, Ricardo Rodríguez, destacó que los montos financiables se ajustan a la realidad de cada emprendimiento. "Los montos máximos no están limitados por el Banco, sino que dependen de la capacidad y los números de cada cliente", sostuvo.

Por último, el gerente comercial de la entidad, Martín de la Vega, subrayó el acompañamiento integral que brinda el Banco al sector. "Se trata de una inversión muy importante, pero también participamos a través de medios de pago, beneficios exclusivos y acciones promocionales para hotelería y gastronomía", explicó.

Además, destacó la cercanía territorial de la entidad para asistir a los clientes interesados.

"Nuestra red de sucursales está preparada para asesorar a cada emprendedor turístico. Tenemos presencia en gran parte de la provincia y múltiples canales de atención disponibles para acompañar estas líneas de financiamiento", concluyó.