Valdés anunció $10.000 millones para impulsar el turismo en Corrientes junto al Banco de Corrientes

En el marco del lanzamiento de "Destino
Corrientes", un programa para consolidar a la provincia como uno de los
destinos turísticos más destacados del país, el gobernador Juan Pablo Valdés
anunció "Corrientes Potencia Turismo", un programa de financiamiento
del Gobierno provincial y el Banco de Corrientes que pondrá a disposición del
sector un cupo total de $10.000 millones destinado a inversiones en
infraestructura, equipamiento y mejora de servicios.
La propuesta fue presentada en el Auditorio
Julián Zini de la entidad financiera correntina, y está orientada a acompañar
el crecimiento de hoteles, posadas, cabañas y demás emprendimientos turísticos,
brindando herramientas financieras concretas que permitan modernizar
instalaciones, ampliar la capacidad receptiva y elevar la calidad de la oferta
turística en toda la provincia.
Para ello, se diseñaron dos líneas de crédito
con condiciones competitivas y adaptadas a las necesidades del sector. Los
montos máximos estarán sujetos a la calificación crediticia de cada
solicitante.
La primera línea, "Renovación de
Equipamiento", está destinada a la adquisición de mobiliario, blanquería,
vajilla y sistemas de climatización. Contempla un plazo de financiación de
hasta 36 meses, con tres meses de gracia y garantías flexibles adaptadas a cada
caso.
Por su parte, la línea "Obras de
Ampliación" fue creada para financiar proyectos de expansión y mejora de
la infraestructura de hoteles, posadas y cabañas. Ofrece financiación de hasta
60 meses, con seis meses de gracia, y garantías reales que serán evaluadas por
el Banco de acuerdo con las características de cada proyecto.
La iniciativa representa una nueva apuesta
estratégica para fortalecer una de las actividades económicas con mayor
potencial de crecimiento en la provincia. Con una inversión total de
$10.000 millones, el programa busca transformar
proyectos en oportunidades de desarrollo, impulsar nuevas inversiones y generar
mejores experiencias para quienes eligen Corrientes como destino turístico.
Los interesados podrán acercarse a cualquiera
de las sucursales del Banco de Corrientes para recibir asesoramiento y conocer
las condiciones de las líneas disponibles.
Durante la presentación, el gobernador Juan
Pablo Valdés destacó el potencial turístico de la provincia y expresó:
"Argentina es realmente atractiva y hoy estamos acá, afianzando a este
paraíso en la tierra que es Corrientes".
Asimismo, remarcó el impacto que la actividad tiene en las comunidades locales: "El turismo nos ha dado la posibilidad de desarrollar nuestras comunidades, de seguir creciendo, de generar futuro y oportunidades. Podemos dar mucho más".
A su turno, el vicepresidente del Banco de
Corrientes, Ricardo Rodríguez, destacó que los montos financiables se ajustan a
la realidad de cada emprendimiento. "Los montos máximos no están limitados
por el Banco, sino que dependen de la capacidad y los números de cada
cliente", sostuvo.
Por último, el gerente comercial de la entidad,
Martín de la Vega, subrayó el acompañamiento integral que brinda el Banco al
sector. "Se trata de una inversión muy importante, pero también
participamos a través de medios de pago, beneficios exclusivos y acciones
promocionales para hotelería y gastronomía", explicó.
Además, destacó la cercanía territorial de la
entidad para asistir a los clientes interesados.
"Nuestra red de sucursales está preparada para asesorar a cada emprendedor turístico. Tenemos presencia en gran parte de la provincia y múltiples canales de atención disponibles para acompañar estas líneas de financiamiento", concluyó.