Bella Vista: Encontraron sin vida a los peones que fueron arrastrados por el Río Paraná

Los cuerpos de los dos hombres de apellidos Ledesma y Salazar, quienes permanecían desaparecidos en zona de Bella Vista fueron encontrados ayer, tras horas de búsqueda en aguas del río Paraná.
Según las primeras informaciones, durante la mañana de ayer encontraron primero los caballos y posteriormente el cuerpo de Salazar.
Posteriormente, en horas de la tarde, los buzos tácticos habrían localizado el cuerpo de Ledesma.
De acuerdo con las versiones preliminares, ambos hombres se encontraban a caballo en una zona de una isla, cerca de una laguna interna, donde habrían intentado retirar una pantalla solar instalada en la costa, ante el avance de la creciente.
En esas circunstancias, ambos habrían perdido pie en medio del agua y desaparecido de la superficie.