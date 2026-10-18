Demoran a dos hombres, secuestran dinero y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 02:30 horas, cuando los mencionados efectivos fueron alertados a
través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un presunto hecho
delictivo, por ello de manera inmediata se dijeron al lugar donde procedieron a
la aprehensión de dos hombres, quienes tenían en su poder billetes de distintas
monedas extranjeras, un reloj marca Citizen y un teléfono celular Motorola,
siendo estos elementos secuestrados bajo las formalidades legales
correspondientes.
Posteriormente, los aprehendidos
junto a los secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se
iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad
judicial competente, continuándose con las diligencias de rigor.