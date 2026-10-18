domingo, 18 de octubre de 2026

Demoran a dos hombres, secuestran dinero y elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy, efectivos de la Comisaría Segunda Urbana, con la colaboración del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tras tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo en una vivienda ubicada por calle Dr. Carrillo al 900 aproximadamente de esta ciudad, aprehendieron a dos hombres y secuestraron varios elementos de interés.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 02:30 horas, cuando los mencionados efectivos fueron alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un presunto hecho delictivo, por ello de manera inmediata se dijeron al lugar donde procedieron a la aprehensión de dos hombres, quienes tenían en su poder billetes de distintas monedas extranjeras, un reloj marca Citizen y un teléfono celular Motorola, siendo estos elementos secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Posteriormente, los aprehendidos junto a los secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias de rigor.