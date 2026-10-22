jueves, 22 de octubre de 2026

Cayó un árbol sobre su auto, y al salir ilesa encontró una estampita de Carlos Acutis

SE SALVÓ DE MILAGRO 
Un árbol de importantes dimensiones cayó sobre un auto (gris, Mercedes Benz C200) que circulaba por el lugar, por calle 9 de Julio justo frente al parque Camba Cuá. "Venía muy despacio buscando estacionamiento y de la nada sentí un ruido raro, y después sentí el impacto por completo arriba del auto", contó. La chica salió por sus propios medios y se halló un elemento que terminó siendo todo un mensaje: "encontré una estampita de Carlos Acutis que estaba en el asiento en la parte de atrás.  No la había visto, soy creyente pero nos sabía que estaba ahí".

La joven sobreviviente, contó: "me agarró como un shock en el momento, pensé que no la iba a contar al ver algo tan grande que cayó sobre el auto"; y comentó: "estoy bien, no me pasó nada, fue algo increíble".

Asimismo, la joven, describió: "tenía una estampita de Carlos Acutis, estaba en el asiento en la parte de atrás, no la había visto que estaba en el auto, sí en mi casa"; y enfatizó: "cuando la vi, dije esto es increíble".

A su vez, la conductora, relató: "venía buscando estacionamiento, despacio, y de la nada sentí un ruido raro, no entendí qué fue y después sentí el impacto por completo arriba del auto, impactó donde yo no estaba, eso hizo que pueda salir"; y mencionó: "alguien abrió la puerta de atrás y pude salir".

Por último, la joven, remarcó: "no tengo ningún golpe, reventaron los vidrios y yo estoy ilesa".

Fuente: www.radiodos.com.ar