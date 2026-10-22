Cayó un árbol sobre su auto, y al salir ilesa encontró una estampita de Carlos Acutis

La joven sobreviviente, contó:
"me agarró como un shock en el momento, pensé que no la iba a contar al
ver algo tan grande que cayó sobre el auto"; y comentó: "estoy bien,
no me pasó nada, fue algo increíble".
Asimismo, la joven, describió:
"tenía una estampita de Carlos Acutis, estaba en el asiento en la parte de
atrás, no la había visto que estaba en el auto, sí en mi casa"; y
enfatizó: "cuando la vi, dije esto es increíble".
A su vez, la conductora, relató:
"venía buscando estacionamiento, despacio, y de la nada sentí un ruido
raro, no entendí qué fue y después sentí el impacto por completo arriba del
auto, impactó donde yo no estaba, eso hizo que pueda salir"; y mencionó:
"alguien abrió la puerta de atrás y pude salir".
Por último, la joven, remarcó:
"no tengo ningún golpe, reventaron los vidrios y yo estoy ilesa".
Fuente: www.radiodos.com.ar