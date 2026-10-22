jueves, 22 de octubre de 2026

Isla Apipé: La Policía recorre las zonas afectadas por la creciente

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, conjuntamente con personal de la Comisaría de Distrito Isla Apipé y Guardaparques Provinciales, llevan adelante tareas de prevención y asistencia a pobladores de las islas San Antonio y Apipé Chico, ante el avance de las aguas del río Paraná.

En ese marco, los efectivos realizaron extensas recorridas por distintos sectores isleños, visitando a las familias que podrían verse afectadas por la creciente, brindando acompañamiento, contención e información sobre medidas preventivas y eventuales evacuaciones.

Asimismo, durante las recorridas se verificaron sectores anegados y se mantuvo contacto directo con los pobladores, poniendo a disposición los recursos necesarios para brindar colaboración ante cualquier eventualidad.

Estas tareas forman parte del plan de contingencia previsto ante la creciente del río Paraná, con el objetivo de fortalecer la prevención, resguardar la integridad de las familias isleñas y garantizar la presencia policial en las zonas de mayor vulnerabilidad.