Isla Apipé: La Policía recorre las zonas afectadas por la creciente

En ese marco, los efectivos
realizaron extensas recorridas por distintos sectores isleños, visitando a las
familias que podrían verse afectadas por la creciente, brindando
acompañamiento, contención e información sobre medidas preventivas y eventuales
evacuaciones.
Asimismo, durante las recorridas
se verificaron sectores anegados y se mantuvo contacto directo con los
pobladores, poniendo a disposición los recursos necesarios para brindar
colaboración ante cualquier eventualidad.
Estas tareas forman parte del plan de contingencia previsto ante la creciente del río Paraná, con el objetivo de fortalecer la prevención, resguardar la integridad de las familias isleñas y garantizar la presencia policial en las zonas de mayor vulnerabilidad.