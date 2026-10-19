Curuzú Cuatiá: Un nene de 11 años pescaba en un puente y murió tras ser atropellado

Una tarde de descanso familiar terminó en una profunda tragedia en el interior de la provincia de Corrientes cuando un niño de 11 años murió tras ser atropellado por un automóvil sobre la Ruta Nacional Nº 119, en cercanías a la ciudad de Curuzú Cuatiá, de donde era oriunda la víctima.
El trágico episodio se registró este domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 47, sobre el puente conocido popularmente en la zona como "La Difunta Correa". Según confirmaron fuentes policiales, el menor se encontraba compartiendo una jornada de pesca junto a su madre y otros familiares a la vera de la ruta.
Por causas que la Justicia local aún intenta establecer, el niño fue embestido de manera violenta por una camioneta Renault Duster. El vehículo era conducido por una mujer mayor de edad que circulaba por la mencionada arteria en sentido norte-sur.
Como consecuencia del fuerte impacto, el menor quedó inconsciente sobre el asfalto con politraumatismos severos. Testigos del hecho solicitaron asistencia médica de inmediato y una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital local, donde ingresó en estado crítico y permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos y de las maniobras de reanimación realizadas, las lesiones resultaron irreversibles. Horas más tarde, las autoridades sanitarias confirmaron oficialmente que el nene ya no presentaba signos vitales.
En el lugar del siniestro vial trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y peritos de la Policía de Corrientes para recolectar pruebas y determinar las responsabilidades del caso. La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar con la investigación formal.