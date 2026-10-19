Un joven murió tras derrapar con su motocicleta en Avenida Independencia

Un joven de 23 años que circulaba solo en su moto por Avenida Independencia, derrapó y tras caer al asfalto perdió la vida en el lugar. Se investigan las causas del siniestro vial.
El siniestro vial tuvo lugar esta madrugada sobre la avenida Independencia entre Chacabuco y Reconquista. La víctima tenía 23 años y falleció en el lugar tras las graves heridas recibidas, a pesar de la inmediata asistencia médica.
La información que trascendió sobre el hecho, señala que el joven circulaba en su moto cuando por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó.
En tanto, no hay registro de la intervención de otro vehículo en el siniestro vial, aunque se investigan las causas que llevaron al conductor a perder el control de vehículo.