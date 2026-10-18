Demoran a un hombre y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la tarde de ayer, efectivos de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera de forma conjunta con personal de Gendarmería Nacional Argentina, en el marco del operativo “Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional Nº12” encontrándose en el Control Policial 2, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº16, demoraron a un hombre y secuestraron una motocicleta.
Durante el control, alrededor de
las 16:50 horas, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca
Toyota modelo Hilux-, conducida por un joven mayor de edad, quien transportaba
en su caja una motocicleta -marca Maverick Cross 125c.c-, la cual tras las
primeras averiguaciones resulto que registraba una prohibición de circulación.
Ante esta situación, se procedió
a la demora preventiva del hombre, y al secuestro de la motocicleta, siendo
trasladados a la Comisaría Primera Urbana, donde se continúan con las
diligencias de rigor.