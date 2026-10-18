Demoran a tres hombres que entraron a robar en una vivienda

El procedimiento se concretó
alrededor de las 03:00 horas, cuando los uniformados fueron alertados sobre la
presencia de tres sujetos que habrían ingresado a una vivienda ubicada en el
barrio Laguna Seca de esta ciudad, por lo que de manera inmediata se dirigieron
al lugar donde procedieron a la identificación de tres hombres mayores de edad,
quienes tenían en su poder un cuchillo, un gas pimienta, una llave, dos
teléfonos celulares -marca Motorola- y un presunto inhibidor de señales.
Al respecto, por disposición del
fiscal en turno, los tres hombres quedaron aprehendidos y los elementos fueron
secuestrados, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se
iniciaron las actuaciones de oficio correspondientes.