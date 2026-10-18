domingo, 18 de octubre de 2026

Demoran a tres hombres que entraron a robar en una vivienda

En la madrugada de hoy, efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron la aprehensión de tres hombres y el secuestro de varios elementos de interés.

El procedimiento se concretó alrededor de las 03:00 horas, cuando los uniformados fueron alertados sobre la presencia de tres sujetos que habrían ingresado a una vivienda ubicada en el barrio Laguna Seca de esta ciudad, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar donde procedieron a la identificación de tres hombres mayores de edad, quienes tenían en su poder un cuchillo, un gas pimienta, una llave, dos teléfonos celulares -marca Motorola- y un presunto inhibidor de señales.

Al respecto, por disposición del fiscal en turno, los tres hombres quedaron aprehendidos y los elementos fueron secuestrados, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se iniciaron las actuaciones de oficio correspondientes.