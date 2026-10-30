Demoran a un hombre por merodeo

En la mañana de hoy 30-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 08:00 horas, cuando los efectivos se desplazaban por las
calles Thames y Los Laureles, donde divisaron a un sujeto que se encontraba
observando los domicilios y el interior de los vehículos estacionados en el
lugar, quien, tras ser identificado, resulto ser un joven –de 18 años de edad
alias “Miguelito”-, que no supo justificar su presencia ni accionar en el
lugar, por lo que fue demorado.
Al respecto, el joven fue
trasladado a la Comisaria 18º Urbana, donde se continuaron con los tramites de
rigor.