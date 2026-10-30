viernes, 30 de octubre de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

En la mañana de hoy 30-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por merodeo.

El procedimiento se concretó alrededor de las 08:00 horas, cuando los efectivos se desplazaban por las calles Thames y Los Laureles, donde divisaron a un sujeto que se encontraba observando los domicilios y el interior de los vehículos estacionados en el lugar, quien, tras ser identificado, resulto ser un joven –de 18 años de edad alias “Miguelito”-, que no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar, por lo que fue demorado.

Al respecto, el joven fue trasladado a la Comisaria 18º Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.