Paso de los Libres: Detienen a un hombre buscado por la justicia de La Rioja

El procedimiento se concretó en
inmediaciones de las calles Plácido Martínez y Félix María Gómez de la citada
localidad, donde los efectivos demoraron a tres hombres para la correspondiente
averiguación de sus antecedentes, ya que no contaban con sus documentos de
identidad.
Ante esta situación, los
efectivos realizaron las verificaciones correspondientes mediante el Sistema
Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constatando que uno de ellos, un
hombre -de 30 años de edad-, registraba pedido de detención activo, solicitado
por el Juzgado de Instrucción y en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la ciudad
de La Rioja.
Finalmente, el hombre fue
notificado de su situación legal y puesto a disposición de la autoridad
judicial requirente, en tanto, en la citada comisaria se continuaron con los
tramites de rigor.