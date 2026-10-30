viernes, 30 de octubre de 2026

Paso de los Libres: Detienen a un hombre buscado por la justicia de La Rioja

En la jornada de ayer 29-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Paso de los Libres, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres hombres, donde uno de ellos resulto registrar pedido de detención en la provincia de La Rioja.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de las calles Plácido Martínez y Félix María Gómez de la citada localidad, donde los efectivos demoraron a tres hombres para la correspondiente averiguación de sus antecedentes, ya que no contaban con sus documentos de identidad.

Ante esta situación, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constatando que uno de ellos, un hombre -de 30 años de edad-, registraba pedido de detención activo, solicitado por el Juzgado de Instrucción y en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la ciudad de La Rioja.

Finalmente, el hombre fue notificado de su situación legal y puesto a disposición de la autoridad judicial requirente, en tanto, en la citada comisaria se continuaron con los tramites de rigor.