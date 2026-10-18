Desde la Policía de Corrientes saludan a todas las madres en su día

El Ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, la Sub Secretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Directores, Jefes de Departamentos, Directores de Unidades Regionales, Jefes de Comisarías del Área Capital e Interior, Jefes de Divisiones y Unidades Especiales, Personal Superior y Subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, hacen llegar un afectuoso y cordial saludo a todas las madres, y muy especialmente a las que forman parte de la Institución Policial, quienes con esfuerzo, dedicación, coraje y compromiso participan en la construcción de una provincia más segura y nos honran con su doble rol la de ser madres y servidoras públicas que abrazan esta hermosa profesión y enaltecen a nuestra repartición con su vocación de servir a nuestra comunidad.
"FELIZ DÍA DE LA MADRE"