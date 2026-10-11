Golpe al narcotráfico en Paso de los Libres: Secuestraron marihuana y un teléfono celular, hay un demorado

En la jornada de ayer 10-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 2da de Paso de los Libres, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron marihuana, un teléfono celular, además, aprehendieron a una persona.
El procedimiento lo llevaron a
cabo en un domicilio ubicado en inmediaciones del Bº Facundo Quiroga de esa
Ciudad, donde procedieron al secuestro preventivo. de un trozo sustancia de
origen vegetal, el cual, tras realizar el correspondiente test orientativos,
arrojo positivo para marihuana, además, secuestraron un teléfono celular, dos
balanzas de precisión y aprehendieron a un hombre – mayor de edad-
presuntamente vinculado al hecho investigado.
Al respecto, la persona
aprehendida y los elementos secuestrados fueron puesto a disposición de la
autoridad Judicial en turno y trasladados a la dependencia policial, donde se
continúan con las diligencias de rigor.