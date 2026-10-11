En la mañana de hoy 11-10-26, alrededor de las 08:00 horas, efectivos del Grupo de Intervención Rápida Motorizada II -G.R.I.M. II-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios.
El procedimiento lo concretaron
en inmediaciones de las calles Lavalle y Paul Groussac, donde los mencionados
efectivos observaron a un sujeto que se encontraba ocasionando disturbios en la
vía pública, por lo que procedieron a su identificación y demora, tratándose de
un hombre mayor de edad -alias Enano-, quien no pudo justificar su presencia en
el lugar.
Al respecto, el demorado fue trasladado a la Comisaría Décimo Octava Urbana, por razones de jurisdicción, donde se continúan con los trámites y diligencias correspondientes.