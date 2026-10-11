Goya: Demoran a un hombre que intentó robar en una vivienda

En la madrugada de ayer 10-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 4ta de Goya, momento en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, aprehendieron a un hombre que se encontraba violentando el ingreso a un domicilio.
El procedimiento lo concretaron
pasadas las 05:00 horas en inmediaciones de la calle Santa Fe al 100 de la
citada localidad, donde los mencionados efectivos observaron a un sujeto que se
encontraba “barreteando” la puerta de ingreso a un domicilio con aparentes
fines delictivos, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión, tratándose
de un hombre mayor de edad -alias Pichulo-, y al secuestro preventivo de una
barra de hierro utilizada para cometer el hecho.
Al respecto, el hombre
aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial donde
se continúan con los trámites y diligencias correspondientes.