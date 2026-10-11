Daños materiales al incendiarse una vivienda en el B° Esperanza

En horas de la noche de ayer 10-10-26, personal de la Comisaria 14ta. urbana junto con la Dirección General de lucha contra el fuego, intervinieron ante un incendio de vivienda registrado en inmediaciones de la Calle C. Lifschitz del Bº Esperanza.
Según la información inicial
obtenida, los citados efectivos acudieron al lugar tras ser alertados sobre un
incendio de tipo declarado en el inmueble, que por causas y circunstancias que
aún se desconocen habría provocado importantes daños materiales, por lo que
luego de una intensa labor bomberil, lograron sofocar las llamas.
Como consecuencia del hecho, solo
se registraron daños materiales, resultando afectado la totalidad del inmueble.
Al respecto, en la comisaría jurisdiccional se continúan con las diligencias de rigor para establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el siniestro.