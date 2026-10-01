Allanamientos en Goya: La Policía esclareció dos robos, hay dos demorados y elementos recuperados

En relación a dos robos ocurridos en un supermercado “Renata” y en un local comercial "amor al café", la Policía diligenció allanamientos que permitieron la aprehensión de dos personas -mayores edad- sindicados como los supuestos autores de los hechos y al secuestro de elementos sustraídos de ambos comercios.
Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo posteriormente trasladados a la Comisaria Distrito 1ra de Goya, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.