viernes, 16 de octubre de 2026

Intenso operativo de búsqueda para localizar a la señora Godoy Nanci Estela de 52 años de edad

PUEBLO EL LIBERTADOR 

Efectivos de distintas áreas de la Policía de Corrientes intensifican los trabajos de búsqueda para localizar a GODOY NANCI ESTELA, de 52 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de octubre, la misma presuntamente se habría dirigido hacia la escuela del paraje El Malezal.

En el marco de las tareas investigativas, se despliega un importante operativo que cuenta con recursos humanos y tecnológicos, con la participación de la División Canes, la Dirección de Drones, personal del PRIAR y efectivos dependientes de la Unidad Regional II de Goya, entre otros.

Las tareas se desarrollan en una zona rural de difícil acceso, distante del casco urbano, cuyo recorrido demanda aproximadamente dos horas en vehículo, otras dos horas a caballo y/o alrededor de tres horas a pie. Asimismo, se analizan registros de cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina y se trabaja sobre distintas hipótesis para establecer su paradero.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes y solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a localizar a la mujer puede ser comunicada al sistema de emergencias 911, al número 101 de emergencia policial en el interior o a la dependencia policial más cercana.