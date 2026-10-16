viernes, 16 de octubre de 2026

Misa y homenaje por el Día de la Madre en la Jefatura de Policía

En la mañana de hoy 16-10-26, pasadas las 09:00 horas, en el patio de la Jefatura de Policía se celebró una Santa Misa en honor al día de las Madres, especialmente a las que integran la fuerza de seguridad.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el capellán de la Institución presbítero Guillermo Danuzzo junto a los pbros. Mario Lezcano y Ariel Caballero, se contó con la presencia del Sr. Ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, el Subsecretario de Gobierno Dr. Luis Rodolfo Bravo, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana el Dr. Oscar Martínez, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, junto a los Directores Generales, jefes de Dependencias y especialmente personal femenino de diversas dependencias del área capital, entre otros invitados especiales.

Posteriormente y tras finalizar la misa, primeramente, hizo uso de la palabra el Jefe de Policía, luego hizo lo propio el Ministro de Seguridad, quienes destacaron el rol de la mujer dentro de la institución policial, luego se realizó la entrega de unos presentes a las madres que participaron de la ceremonia, resaltando su función de servir a la sociedad, con responsabilidad, entrega y sacrificio, los cuales son expresados en valores y enseñanzas; haciendo extensivo el saludo para todas las madres que integran las filas policiales.

¡¡¡ Muy feliz día!!!