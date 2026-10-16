Misa y homenaje por el Día de la Madre en la Jefatura de Policía

La ceremonia religiosa fue
oficiada por el capellán de la Institución presbítero Guillermo Danuzzo junto a
los pbros. Mario Lezcano y Ariel Caballero, se contó con la presencia del Sr.
Ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, el Subsecretario de Gobierno Dr. Luis
Rodolfo Bravo, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana el Dr. Oscar Martínez,
el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de
Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, junto a los Directores Generales,
jefes de Dependencias y especialmente personal femenino de diversas
dependencias del área capital, entre otros invitados especiales.
Posteriormente y tras finalizar
la misa, primeramente, hizo uso de la palabra el Jefe de Policía, luego hizo lo
propio el Ministro de Seguridad, quienes destacaron el rol de la mujer dentro
de la institución policial, luego se realizó la entrega de unos presentes a las
madres que participaron de la ceremonia, resaltando su función de servir a la
sociedad, con responsabilidad, entrega y sacrificio, los cuales son expresados
en valores y enseñanzas; haciendo extensivo el saludo para todas las madres que
integran las filas policiales.
¡¡¡ Muy feliz día!!!