Itatí: La Policía recuperó varios elementos recientemente sustraídos

En la noche de ayer 29-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, luego de tomar conocimiento de la sustracción de varias cosas del interior de un domicilio ubicado en el Barrio 48 Viviendas, tras un rápido despliegue, lograron recuperar lo sustraído.
El procedimiento fue concretado
alrededor de las 21:00 horas, en inmediaciones de calle Benigno Garay de la
citada localidad, donde en zonas de espesa vegetación, hallaron un tubo de gas,
dos cañas de pescar -marcas Evolution y Maruri- y dos reels -marcas Maruri-,
los cuales fueron sustraídos anteriormente, además, las diversas tareas
investigativas permitieron identificar al presunto autor del hecho, continuando
con las distintas labores para lograr su demora.
En tanto, lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.