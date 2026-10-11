La Policía demoró a un sujeto por merodeo

En horas de la mañana de ayer 10-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V (GRIM V) demoraron a un hombre de 20 años en inmediaciones de las calles Chocón y Crespo, en razón que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 11.00 horas, cuando los uniformados observaron al sujeto caminando
por la zona y mirando hacia distintos domicilios. Al ser consultado sobre su
presencia en el lugar, no habría podido justificarla, por lo que se procedió a
su demora preventiva.
El demorado fue trasladado a la
Comisaría Séptima urbana, donde se continuaron las diligencias
correspondientes.