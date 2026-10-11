domingo, 11 de octubre de 2026

La Policía demoró a un sujeto por merodeo

En horas de la mañana de ayer 10-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V (GRIM V) demoraron a un hombre de 20 años en inmediaciones de las calles Chocón y Crespo, en razón que se encontraba merodeando.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 11.00 horas, cuando los uniformados observaron al sujeto caminando por la zona y mirando hacia distintos domicilios. Al ser consultado sobre su presencia en el lugar, no habría podido justificarla, por lo que se procedió a su demora preventiva.

El demorado fue trasladado a la Comisaría Séptima urbana, donde se continuaron las diligencias correspondientes.