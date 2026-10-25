La Policía recuperó una moto robada y apartó al efectivo involucrado en el hecho

CERO TOLERANCIA
La Jefatura de Policía de
Corrientes informa que, tras tomar conocimiento de un supuesto hecho delictivo
(sustracción de una motocicleta), personal de la propia Institución inició de
manera inmediata diversas tareas investigativas, bajo conocimiento y directivas
de la Fiscalía interviniente.
En ese contexto, los efectivos de
la Comisaría Décimo Segunda Urbana, llevaron adelante un minucioso trabajo que
incluyó análisis de cámaras de seguridad y fotogramas, ampliación de denuncia,
entrevistas a testigos y recolección de información, entre otras diligencias,
logrando importantes avances para el esclarecimiento del ilícito.
Como resultado de estas tareas, y
mediante un procedimiento que incluyó un encuentro previamente pactado para la
recuperación del rodado, los mencionados efectivos lograron recuperar la
motocicleta sustraída y detectar la presunta vinculación de un Cabo de la
Institución con el hecho investigado, procediéndose a su aprehensión y puesta a
disposición de la Justicia.
Posteriormente, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Provincia
de Corrientes (Ley N.º 6.518), la autoridad fiscal interviniente, dispuso que
la Policía Federal Argentina continúe con las actuaciones correspondientes. Es
así que la policía remitió todo lo actuado junto con el efectivo detenido a la
fuerza Federal. Vale resaltar que la propia Institución policial fue la que
inicialmente investigó el hecho, recuperó el rodado y concretó la aprehensión.
Paralelamente, la Jefatura de
Policía, a través de la Dirección General de Asuntos Internos y siguiendo los
lineamientos del Ministerio de Seguridad y del Poder Ejecutivo Provincial,
dispuso el inicio de un sumario administrativo interno y el apartamiento
inmediato del efectivo involucrado.
Finalmente, desde el Gobierno Provincial, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía se reafirma el firme compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto desempeño de la función policial, dejando en claro que no se tolerará ningún tipo de conducta por parte de integrantes de la Institución que se aparte de la ley y de los principios que rigen el accionar policial.