domingo, 25 de octubre de 2026

Paso de la Patria: Tras un rápido accionar la Policía recuperó dos motocicletas robadas

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Paso de la Patria, en el marco de un legajo judicial que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar amplias labores de investigación, lograron recuperar dos motocicletas que fueron denunciadas como sustraídas.

El procedimiento se concretó, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda titán 150cc.-, ante lo cual, tras realizar intensos rastrillajes en la citada localidad, lograron recuperar el rodado por calle Rioja y Avenida los inmigrantes, en la oportunidad, también hallaron una motocicleta -marca Gilera-, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó presentar pedido de secuestro activo por parte de la Comisaría Novena Urbana de la Ciudad De Corrientes.

Al respecto, los rodados recuperados fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosiguieron con los trámites correspondientes.