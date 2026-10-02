San Luis del Palmar: Tras allanamiento demoran a un hombre por abigeato

En el marco de una investigación que se encuentra en trámite por un supuesto hecho de abigeato, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar llevaron adelante tareas investigativas que permitieron el diligenciamiento de una orden de allanamiento en un domicilio de esa localidad.
Durante el procedimiento, los
efectivos secuestraron seis cuchillos y un freezer que contenía aproximadamente
70 kilogramos de distintos cortes de carne, cuya procedencia no fue
justificada, asimismo, fue aprehendido un hombre mayor de edad.
Al respecto, el aprehendido junto a todo lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras se continúan con las diligencias correspondientes.