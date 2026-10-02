Lucha contra el abigeato en Ramada Paso: Secuestran un automóvil y elementos vinculados a la causa

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ramada Paso llevaron adelante tres allanamientos en el marco de una investigación por un supuesto hecho de abigeato en distintos domicilios de Itatí y la zona de El Empalme.
Como resultado de los
procedimientos, los efectivos procedieron al secuestro de lazos, cuchillos, un
equipo de apero completo, un automóvil -marca Fiat Uno- y otros elementos
considerados de interés para la causa.
Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes.