viernes, 2 de octubre de 2026

Lucha contra el abigeato en Ramada Paso: Secuestran un automóvil y elementos vinculados a la causa

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ramada Paso llevaron adelante tres allanamientos en el marco de una investigación por un supuesto hecho de abigeato en distintos domicilios de Itatí y la zona de El Empalme.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos procedieron al secuestro de lazos, cuchillos, un equipo de apero completo, un automóvil -marca Fiat Uno- y otros elementos considerados de interés para la causa.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes.