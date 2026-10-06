Taragüi Rock: El operativo de seguridad finalizó exitosamente

Como parte del balance de los operativos de
prevención y seguridad ciudadana desplegados durante el último fin de semana,
la Policía de Corrientes confirmó la finalización satisfactoria del dispositivo
montado en la Capital con motivo del festival Taragüi Rock.
Según lo detallado por el vocero de la fuerza,
comisario Ariel Romero, el despliegue policial planificado para la cobertura
del masivo evento musical concluyó con éxito y sin novedades de trascendencia.
Asimismo, las autoridades destacaron que este
esquema de activa presencia preventiva se replicó en diversos eventos
desarrollados en el interior provincial, como en las localidades de Riachuelo y
Mercedes, los cuales también culminaron de manera pacífica y sin registrarse
hechos de gravedad.
Cabe señalar que la síntesis brindada en el
parte oficial se enfocó en el saldo positivo y el desarrollo normal de la
jornada festiva, sin detallar la cantidad exacta de efectivos afectados ni
registrar intervenciones de significación durante la cobertura en el predio.