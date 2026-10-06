martes, 6 de octubre de 2026

Taragüi Rock: El operativo de seguridad finalizó exitosamente

El dispositivo especial desplegado por la Policía de Corrientes en la Capital garantizó el orden durante el festival. Las autoridades destacaron también el normal desarrollo de eventos masivos en el interior provincial.

Como parte del balance de los operativos de prevención y seguridad ciudadana desplegados durante el último fin de semana, la Policía de Corrientes confirmó la finalización satisfactoria del dispositivo montado en la Capital con motivo del festival Taragüi Rock.

Según lo detallado por el vocero de la fuerza, comisario Ariel Romero, el despliegue policial planificado para la cobertura del masivo evento musical concluyó con éxito y sin novedades de trascendencia.

Asimismo, las autoridades destacaron que este esquema de activa presencia preventiva se replicó en diversos eventos desarrollados en el interior provincial, como en las localidades de Riachuelo y Mercedes, los cuales también culminaron de manera pacífica y sin registrarse hechos de gravedad.

Cabe señalar que la síntesis brindada en el parte oficial se enfocó en el saldo positivo y el desarrollo normal de la jornada festiva, sin detallar la cantidad exacta de efectivos afectados ni registrar intervenciones de significación durante la cobertura en el predio.