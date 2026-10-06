Luego de una profunda investigación la Policía recuperó una mascota robada a un niño en San Luis del Palmar

Hace unos días la Comisaria Distrito San Luis del Palmar fue anoticiada por una ciudadana de la sustracción de un canino, que pertenecía a un niño, los uniformados inmediatamente iniciaron sus tareas investigativas con unos indicios aportados por los damnificados y otros obtenidas de cámaras de seguridad ubicadas en cercanías del lugar del hecho, que luego de varios días de recopilación de información y cotejo con distintos sistemas identificativos vehicular y de personas, se logró dar con el paradero del animal sustraído, por lo que a través de una diligencia policial fue recuperado y entregado bajo formalidades vigentes a sus propietarios.
Las tareas antes descriptas se
vienen realizando diariamente en el marco de un plan de seguridad interno que
lleva adelante la comisaria departamental, con la supervisión de la Unidad
Regional Uno, con el fin de mantener la paz y tranquilidad social en la
localidad de San Luis del Palmar.