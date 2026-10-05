lunes, 5 de octubre de 2026

Tras dos allanamientos demoran a un delivery de drogas en Santa Rosa

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, en el marco de causas vinculadas al abigeato, diligenciaron dos órdenes de allanamientos en la localidad de Santa Rosa y secuestraron carne vacuna, armas de fuego, entre otras cosas,

Según la investigación realizada por los citados efectivos, la carne faenada producto de los ilícitos ocurridos, aparentemente, era comercializada mediante “pedidos” y entregados a domicilio.

En ese contexto, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento, en las cuales, bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de 19 bolsas conteniendo distintos cortes cárnicos, un aire comprimido modificado para calibre 22mm, vainas servidas y dos cartuchos, además, aprehendieron a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado al hecho.

Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.