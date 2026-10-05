Tras dos allanamientos demoran a un delivery de drogas en Santa Rosa

Según la investigación realizada por los
citados efectivos, la carne faenada producto de los ilícitos ocurridos,
aparentemente, era comercializada mediante “pedidos” y entregados a domicilio.
En ese contexto, se diligenciaron dos órdenes
de allanamiento, en las cuales, bajo las formalidades legales procedieron al
secuestro de 19 bolsas conteniendo distintos cortes cárnicos, un aire
comprimido modificado para calibre 22mm, vainas servidas y dos cartuchos,
además, aprehendieron a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado al
hecho.
Al respecto, el aprehendido junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.