Monte Caseros: Murió un menor de 13 años tras un accidente en cuatriciclo

En la tarde de ayer 04-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 1ra. de Monte Caseros, tomaron conocimiento de un presunto siniestro vial en inmediaciones de un camino interno lateral de Ruta Provincial Nº 47 de esa localidad, donde por causas y circunstancias que se investigan, un menor de edad perdió la vida.
Según la primera información
inicial obtenida, alrededor de las 18:00 horas un joven habría salido a bordo
de un cuatriciclo -marca Cforce 450L 4X4- no regresando, posteriormente, ante
tales circunstancias procedieron a buscarlo por distintos lugares, hallándolo
sin vida lamentablemente.
Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondiente y el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial, para la correspondiente autopsia médico legal, a fin de determinar fehacientemente las causales del deceso, en tanto, en la citada dependencia se prosiguieron con los tramites de rigor.