Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue
realizado por los efectivos del -G.R.I.M. I-, alrededor de las 17:30 horas,
cuando por calles Padre Borgati y Mariano Moreno identificaron y demoraron a
una mujer de 21 años de edad, quien, tras las primeras averiguaciones resulto
poseer pedido de localización activo, por parte de los efectivos de la
Comisaria Segunda de la Mujer y el Menor.
De igual forma, efectivos del -
G.R.I.M. V-, cerca de las 21:00 horas por calle Emilce Laba S/N, demoraron e
identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba en estado de
ebriedad aparentemente y no supo justificar su accionar en el lugar.
Por último, personal del -
G.R.I.M. V-, siendo las 23:00 horas aproximadamente, en circunstancias que se
encontraban recorriendo por calles 752 y Georgia, observaron a dos personas que
tras notar la presencia policial habrían intentado evitar ser identificados,
por lo que rápidamente procedieron a interceptarlos, resultando ser hombres
mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar, por lo que fueron
demorados.
Al respecto, los demorados fueron
trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.