domingo, 25 de octubre de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada del viernes 23-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. 1 y 5-, realizando sus labores de prevención, demoraron a varias personas en diferentes circunstancias.  

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del -G.R.I.M. I-, alrededor de las 17:30 horas, cuando por calles Padre Borgati y Mariano Moreno identificaron y demoraron a una mujer de 21 años de edad, quien, tras las primeras averiguaciones resulto poseer pedido de localización activo, por parte de los efectivos de la Comisaria Segunda de la Mujer y el Menor.

De igual forma, efectivos del - G.R.I.M. V-, cerca de las 21:00 horas por calle Emilce Laba S/N, demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad aparentemente y no supo justificar su accionar en el lugar. 

Por último, personal del - G.R.I.M. V-, siendo las 23:00 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraban recorriendo por calles 752 y Georgia, observaron a dos personas que tras notar la presencia policial habrían intentado evitar ser identificados, por lo que rápidamente procedieron a interceptarlos, resultando ser hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar, por lo que fueron demorados. 

Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.