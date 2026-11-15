Curuzú Cuatiá: Recuperan una moto que fue robada en Buenos Aires

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, realizando tareas de control vehicular e identificación de personas, secuestraron una motocicleta y tras las primeras averiguaciones, resulto con pedido de secuestro activo en otra provincia.
El procedimiento fue concretado
en inmediaciones de la citada localidad, donde los efectivos detuvieron la
marcha de una motocicleta -marca Honda XR 250cc.-, en la cual, circulaba una
persona mayor de edad, quien habría manifestado haberla adquirido de buena fe.
Al respecto y tras las consultas
correspondientes, el rodado resulto hallarse con pedido de secuestro activo por
parte de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo puesta a
disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.