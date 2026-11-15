domingo, 15 de noviembre de 2026

Ituzaingó: La Policía secuestró cocaína, marihuana y réplicas de armas de fuego, hay un demorado

En la jornada del viernes 13-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Ituzaingó, en el marco de legajo judicial que se investiga por -supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737-, con la intervención de la unidad fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron cocaína, marihuana, réplicas de armas de fuego, entre otras cosas.

El oficio judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada por calles Santiago Del Estero y Mitre de la citada localidad, donde si bien no se hallaron elementos mencionados en la presente orden, los uniformados procedieron al secuestro de distintas sustancias, las cuales, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivas para cannabis sativa y cocaína respectivamente, también secuestraron celulares, armas blancas, dos réplicas de armas de fuego, dos balanzas de precisión y elementos para corte y distribución de estupefacientes. Además, en lugar aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado.

Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites correspondientes.