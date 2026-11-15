Ituzaingó: La Policía secuestró cocaína, marihuana y réplicas de armas de fuego, hay un demorado

El oficio judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada por calles Santiago Del Estero y Mitre de
la citada localidad, donde si bien no se hallaron elementos mencionados en la
presente orden, los uniformados procedieron al secuestro de distintas sustancias,
las cuales, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivas para
cannabis sativa y cocaína respectivamente, también secuestraron celulares,
armas blancas, dos réplicas de armas de fuego, dos balanzas de precisión y
elementos para corte y distribución de estupefacientes. Además, en lugar
aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado.
Al respecto, el aprehendido junto
a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la
citada dependencia donde se continuaron con los trámites correspondientes.