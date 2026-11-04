Demoran a un hombre que cobraba peaje

El procedimiento se concretó
luego de que un transeúnte alertara a los uniformados sobre la presencia de un
sujeto que, aparentemente en estado de ebriedad, estaría solicitando dinero de
manera agresiva a los automovilistas, a cambio del supuesto cuidado de los
vehículos estacionados frente a una iglesia de la zona.
Ante esta situación, los
efectivos se dirigieron al lugar, donde procedieron a identificar y demorar al
mencionado ciudadano, quien además no contaba con documentación que acreditara
su identidad al momento del procedimiento.
Posteriormente, el demorado fue trasladado a la Comisaría Decimoctava Urbana, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.