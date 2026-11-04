miércoles, 4 de noviembre de 2026

Demoran a un hombre que cobraba peaje

En horas de la mañana de hoy 04-11-26, alrededor de las 08.00 hs, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM II), encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos, procedieron a la demora de un hombre de 34 años, en inmediaciones de las calles Milán y avenida Cazadores Correntinos de esta ciudad.

El procedimiento se concretó luego de que un transeúnte alertara a los uniformados sobre la presencia de un sujeto que, aparentemente en estado de ebriedad, estaría solicitando dinero de manera agresiva a los automovilistas, a cambio del supuesto cuidado de los vehículos estacionados frente a una iglesia de la zona.

Ante esta situación, los efectivos se dirigieron al lugar, donde procedieron a identificar y demorar al mencionado ciudadano, quien además no contaba con documentación que acreditara su identidad al momento del procedimiento.

Posteriormente, el demorado fue trasladado a la Comisaría Decimoctava Urbana, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.