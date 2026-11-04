Recuperan elementos recientemente sustraídos, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de varias herramientas y una
aspiradora, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías
iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por la
zona, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos sustraídos
recientemente, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del
hecho, un joven mayor de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones,
contraria con antecedentes policiales.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.