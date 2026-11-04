miércoles, 4 de noviembre de 2026

Recuperan elementos recientemente sustraídos, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de varias herramientas y una aspiradora, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos sustraídos recientemente, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes policiales.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.