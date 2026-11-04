Detienen a un hombre con pedido de captura

En horas del mediodía de ayer 03-11-26, alrededor de las 12:30, efectivos policiales del Comando de Patrullas, dependiente del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en el marco de Operativo Interjurisdiccional, lograron demorar a un hombre de 25 años sobre quien pesaba un pedido de detención judicial vigente.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones de las calles Mariano Moreno y Don Bosco de esta ciudad, donde
los uniformados, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos,
observaron a un sujeto que se encontraba merodeando vehículos estacionados,
generando intranquilidad entre vecinos y transeúntes.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron a su identificación y posterior consulta, constatando que
registraba un requerimiento de detención activo.
El hombre fue demorado y
trasladado a la Comisaría Primera Urbana, donde se continuaron con las
diligencias correspondientes, a fin de dar cumplimiento al requerimiento
judicial.