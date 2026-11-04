miércoles, 4 de noviembre de 2026

Detienen a un hombre con pedido de captura

En horas del mediodía de ayer 03-11-26, alrededor de las 12:30, efectivos policiales del Comando de Patrullas, dependiente del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en el marco de Operativo Interjurisdiccional, lograron demorar a un hombre de 25 años sobre quien pesaba un pedido de detención judicial vigente.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de las calles Mariano Moreno y Don Bosco de esta ciudad, donde los uniformados, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, observaron a un sujeto que se encontraba merodeando vehículos estacionados, generando intranquilidad entre vecinos y transeúntes.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su identificación y posterior consulta, constatando que registraba un requerimiento de detención activo.

El hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera Urbana, donde se continuaron con las diligencias correspondientes, a fin de dar cumplimiento al requerimiento judicial.