Dos demorados en operativos de prevención en zona céntrica

En horas de la mañana de ayer 03-11-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, llevaron adelante un
nuevo operativo Interjurisdiccional, que comprendió distintos sectores de la
ciudad Capital, con tareas de prevención de ilícitos, identificación de
personas y patrullajes preventivos.
El dispositivo se desarrolló
entre las 11:00 y las 13:00, abarcando las jurisdicciones de las comisarías
Primera, Tercera y Cuarta Urbana, con la participación de móviles y
motocicletas policiales del Comando de Patrullas.
Como resultado de los operativos,
los uniformados procedieron a la demora preventiva de dos hombres, quienes no
contaban con documentación que acreditara su identidad y no pudieron justificar
su presencia en el lugar, siendo trasladados a la Comisaría Primera Urbana
donde se realizaron las diligencias de cada caso.