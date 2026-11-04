miércoles, 4 de noviembre de 2026

Dos demorados en operativos de prevención en zona céntrica

En horas de la mañana de ayer 03-11-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, llevaron adelante un nuevo operativo Interjurisdiccional, que comprendió distintos sectores de la ciudad Capital, con tareas de prevención de ilícitos, identificación de personas y patrullajes preventivos.

El dispositivo se desarrolló entre las 11:00 y las 13:00, abarcando las jurisdicciones de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta Urbana, con la participación de móviles y motocicletas policiales del Comando de Patrullas.

Como resultado de los operativos, los uniformados procedieron a la demora preventiva de dos hombres, quienes no contaban con documentación que acreditara su identidad y no pudieron justificar su presencia en el lugar, siendo trasladados a la Comisaría Primera Urbana donde se realizaron las diligencias de cada caso.

 