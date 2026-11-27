El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 16:00 horas, cuando el personal del -G.R.I.M. II-,
se encontraba por las calles San Francisco y Gascon, donde demoraron a un
hombre -de 40 años de edad-, quien se encontraba observando los vehículos estacionados,
sin poder justificar su presencia en el lugar.
De igual forma, pasadas las 17:00
horas, los efectivos del -GRIM V-, se hallaban por las Avenidas Maipú y Alta
Gracia, donde divisaron a una persona ocasionando disturbios, quien al notar la
presencia policial intento evitar ser identificado, ante lo cual, rápidamente
fue interceptado, resultando ser un hombre mayor de edad -alias “Mona”-, quien
no supo justificar su accionar, siendo demorado posteriormente.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.