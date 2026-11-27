En la jornada de ayer 26-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tabay, en el marco de una causa que se investiga por supuesta portación ilegal de arma, con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron varias cosas y demoraron a una persona.
El oficio judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada en el Barrio San Pantaleon de esa
localidad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de un
rifle y 62 cartuchos -calibre .22-, una escopeta y 05 cartuchos -calibre
12.70-, además, demoraron a un hombre de 32 años de edad.
Al respecto, el demorado junto a
lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.