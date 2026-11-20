En la mañana de ayer 19-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, realizando sus labores específicas, lograron recuperar una sierra circular electrica sustraída momentos antes.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones de la calle Coronel Vallejos S/N° de esa localidad, donde los
efectivos momentos en que realizaban recorridas de prevencion, divisaron en una
zona de malezas, una sierra circular eléctrica - marca SKILSAW- escondida, por
lo que precedieron al secuestro preventivo de la misma.
En este contexto, tras realizar
las averiguaciones correspondientes, resultó que fue sustraída recientemente.
Al respecto, el elemento
recuperado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor
correspondiente.