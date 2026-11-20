El procedimiento se inició alrededor de las 14:30 horas, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Colonia Carlos Pellegrini alertaron sobre el desplazamiento a alta velocidad de tres camionetas, una Toyota SW4-, dos Toyota Hilux. Ante esta situación, personal de la Comisaría de Distrito Primera de Mercedes y de la División Investigación Criminal de Mercedes desplegó un operativo en inmediaciones de las rutas provincial 40 y nacional 123, logrando interceptar una de las Toyota Hilux, cuyos dos ocupantes fueron demorados por disposición fiscal. En ese contexto, también se procedió a la demora de otras personas y al secuestro preventivo de una motocicleta de 110 cc y un automóvil Toyota Corolla, en el marco de las averiguaciones realizadas y que podrían tratarse de personas que oficiarían como “campanas”.
Paralelamente, se inició un amplio despliegue policial para localizar las otras dos camionetas, con la colaboración de efectivos del Grupo de Tareas Operacionales -G.T.O- y de las comisarías de Colonia Carlos Pellegrini, La Cruz, Guaviraví, Torrent y Alvear, estableciéndose controles y cierres preventivos en distintos puntos de las rutas provinciales 40 y 114 y de la Ruta Nacional 14. Durante el seguimiento, los vehículos habrían evadido controles policiales y realizado maniobras para evitar ser interceptados.
Como resultado del operativo, la otra Toyota Hilux fue localizada abandonada en inmediaciones del kilómetro 630 de la Ruta Nacional 14, cerca de Torrent, cargada con cajas de cigarrillos, constatándose preliminarmente que registraría un pedido por robo en Brasil. Posteriormente, alrededor de las 22:30 horas, los policías localizaron la Toyota SW4 oculta entre la vegetación, a unos 500 metros de la ruta, tras advertir daños en un portón de acceso a un campo ubicado a la altura del kilómetro 644. Este vehículo también se encontraba cargado con cajas de cigarrillos y, conforme a las primeras averiguaciones, registraría un pedido de robo en Morón, provincia de Buenos Aires.
Por disposición del fiscal interviniente, ambas camionetas quedaron bajo custodia policial, a la espera de las correspondientes órdenes judiciales para su registro, mientras que las personas demoradas y los demás vehículos involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría jurisdiccional se prosigue con los tramites que corresponden.