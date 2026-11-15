Itatí: La Policía recuperó un televisor y un tubo de gas recientemente sustraídos

El procedimiento se concretó en
zonas de vegetación y malezas, donde visualizaron dos bolsas ocultas entre las
ramas, por lo que, al retirar las mismas, hallaron un televisor -marca Hyundai
de 32”- con su respectivo control remoto y en otra bolsa, un tubo de gas -de
10kg-, los cuales fueron secuestrados preventivamente.
Posteriormente, continuando con
la línea investigativa, se pudo determinar que los elementos hallados fueron
recientemente sustraídos, por lo que con la intervención de la Unidad Fiscal en
turno se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.
Al respecto, lo recuperado fue
trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de
rigor.