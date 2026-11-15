domingo, 15 de noviembre de 2026

Itatí: La Policía recuperó un televisor y un tubo de gas recientemente sustraídos

En la tarde del viernes 13-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Itatí junto a sus pares del Area de Investigación de esa dependencia, intensificando las labores de prevención de ilícitos en inmediaciones del Barrio Ibiray de esa localidad, hallaron y secuestraron varias cosas que resultaron haber sido sustraídas recientemente.

El procedimiento se concretó en zonas de vegetación y malezas, donde visualizaron dos bolsas ocultas entre las ramas, por lo que, al retirar las mismas, hallaron un televisor -marca Hyundai de 32”- con su respectivo control remoto y en otra bolsa, un tubo de gas -de 10kg-, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se pudo determinar que los elementos hallados fueron recientemente sustraídos, por lo que con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.