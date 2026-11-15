domingo, 15 de noviembre de 2026

Santa Ana: Tras allanamiento la Policía secuestró plantines de marihuana

En la mañana de ayer 14-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Santa Ana junto a sus pares del G.T.O. de la U.R. I, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron cuatro plantines presuntamente de cannabis sativa.

El oficio fue diligenciado en una vivienda ubicada en la citada localidad, donde si bien no se hallaron elementos de interés para el hecho que se investiga, en el inmueble encontraron cuatro plantines vegetales, que presuntamente podrían tratarse de marihuana, las cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales.

Al respecto, con conocimiento de la Unidad Fiscal interviniente, las plantas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites correspondientes.