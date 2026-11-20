El procedimiento se llevó a cabo
en horas de la noche, en inmediaciones calle Nueva sin nombre, esquina Benigno
Garay, luego de que los uniformados tomaran conocimiento de que un grupo de
jóvenes, al advertir la presencia de una camioneta blanca, habría salido
corriendo del lugar, dejando abandonado un recipiente de vidrio.
Ante esta situación, los
efectivos se constituyeron en el lugar a fin de verificar lo sucedido, hallando
un botellón de vidrio que contenía en su interior 43 envoltorios de polietileno
con sustancia vegetal. Posteriormente, se realizó el correspondiente test
orientativo, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, procediéndose a
su secuestro preventivo.
Ante ello, se dio intervención a
las autoridades judiciales competentes, quienes impartieron las directivas
correspondientes, mientras que en la citada dependencia policial se continúan
con las diligencias de rigor.