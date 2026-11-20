El procedimiento se registró,
alrededor de las 01:30 horas, luego de que los uniformados fueran alertados por
el Sistema Integral de Seguridad (SIS 911) sobre la presencia de un sujeto que
se encontraba observando el interior de distintas viviendas e intentando
sustraer un medidor de agua, en inmediaciones de la avenida Cazadores
Correntinos y calle Juan José Paso.
Ante esta situación, los policías
realizaron recorridas por la zona y, tras un seguimiento, lograron localizar al
joven por calle Madariaga, entre Saavedra y Reconquista. Allí procedieron a
identificarlo, tratándose de un joven de 25 años, quien no supo justificar su
accionar ni presencia en el lugar, por lo que fue demorado preventivamente.