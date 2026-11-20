El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 22:00 horas, en inmediaciones de las calles Antonio Arzuaga y
Santa Fe, del barrio José María Gómez de la ciudad de Mercedes, donde los
uniformados procedieron a la identificación y demora de un hombre que se
desplazaba a bordo de una motocicleta -Honda Wave de 110 cc.-
En esas circunstancias, los
policías hallaron y secuestraron 12 envoltorios que contenían una sustancia
blanquecina y otro envoltorio con una sustancia vegetal, los cuales, tras los
correspondientes test orientativos, arrojaron resultado positivo para cocaína y
marihuana, respectivamente. Asimismo, se procedió al secuestro de 192.350 pesos
en efectivo y un teléfono celular.
Ante esta situación, se dio
intervención al fiscal en turno, en cuanto al hombre y lo secuestrado fueron
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
del caso.