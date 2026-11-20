En horas de la madrugada de hoy 20-11-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida (GIR), en el marco de las tareas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora preventiva de un joven de 19 años, quien se encontraba merodeando y habría intentado ocultarse al advertir la presencia policial.
El procedimiento se registró,
alrededor de las 01:00 horas, cuando los uniformados, realizaban recorridas
preventivas por inmediaciones de las calles Irala y Garay, jurisdicción de la
Comisaría Decimosegunda Urbana.
En esas circunstancias,
observaron a un joven que, al notar la presencia de los policías, habría
intentado ocultarse en un terreno descampado, por lo que procedieron a
identificarlo. Al ser abordado, el mismo no pudo justificar su permanencia en
el lugar, motivo por el cual fue demorado preventivamente.
El joven fue trasladado a la
Comisaría Decimosegunda Urbana, donde se continuaron con las averiguaciones y
diligencias de rigor correspondientes.