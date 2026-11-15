Operativo de control vehicular: Secuestraron más de 30 motos, 2 autos y 6 personas fueron demoradas

Durante la noche del viernes 13-11-26, efectivos policiales de diferentes áreas y jurisdicciones, de manera conjunta y coordinada con personal de la Dirección de Tránsito Municipal de la Ciudad de Corrientes, en el marco de operativos nocturnos diagramados para reforzar la prevención y seguridad vial, desplegaron controles de motocicletas e identificación de personas, en distintos puntos estratégicos orientados a desalentar la circulación de grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas.
Como resultado del dispositivo
implementado, se secuestró más de 30 motocicletas, 02 automóviles, donde, en
algunos casos, sus conductores protagonizaban conductas riesgosas en la vía
pública, poniendo en peligro tanto su integridad como la de terceros, y en
otros, no contaban con las documentaciones correspondientes.
Además, en la oportunidad seis
personas mayores de edad fueron demoradas y tres menores que fueron restituidos
a sus progenitores posteriormente.
Cabe señalar que estos operativos
forman parte de una estrategia sostenida para potenciar la seguridad vial y
ciudadana, promoviendo una convivencia segura en la vía pública.