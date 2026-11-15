domingo, 15 de noviembre de 2026

Itatí: Intensos patrullajes en zonas afectadas por la creciente

Ante el avance del agua en distintos sectores de la localidad de Itatí, y por directivas impartidas desde la Jefatura de Policía, Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, junto con personal de la Comisaría Distrito Itati y la Prefectura Naval Argentina, trabajan diariamente tanto de día como de noche, llevando adelante recorridas preventivas en lancha para monitorear las zonas afectadas, acompañar a los vecinos y colaborar.

Es así, que para estos patrullajes, se utiliza la embarcación policial, donde los mencionados efectivos recorren los Barrios Ibiray, zona de Costanera próxima a la Basílica, el Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entro otros, donde se realizan una constante tarea de observación, la evolución del nivel del agua y las condiciones de cada sector.      

Estas tareas tienen como finalidad fortalecer la prevención, mantener presencia policial en las zonas comprometidas y brindar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera asistencia.